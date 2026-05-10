Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die digitale Bedrohung für Deutschland hat sich offenbar massiv verschärft. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf interne Daten des Bundesinnenministeriums.

Demnach ist die Zahl der schweren Hackerangriffe binnen eines Jahres um 25 Prozent gestiegen. Ein internes Lagebild des Innenministeriums weist 36.000 schwere DDoS-Attacken auf Deutschland aus - 100 am Tag.

Die deutschen Sicherheitsbehörden identifizierten Russland als treibende Kraft hinter dieser Angriffswelle. Es sei kein Geheimnis, dass viele dieser Operationen direkt aus Moskau gesteuert oder zumindest geduldet würden, um Deutschland gezielt zu destabilisieren, schreibt die Zeitung unter Berufung auf interne Daten der Bundesregierung.

Laut Innenministerium sind die Angriffe nicht nur mehr geworden, sondern auch wesentlich aggressiver. Ziele seien nicht nur Datendiebstahl, sondern die Sabotage von Infrastruktur.