Hälfte der Deutschen fürchtet digitalen Anschlussverlust

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Hälfte der Deutschen fürchtet, der technischen Entwicklung nicht folgen zu können. Das geht aus einer Umfrage hervor, die der Branchenverband Bitkom am Donnerstag veröffentlichte. Demnach sehen 60 Prozent der Befragten das Land digital gespalten.

Zugleich (85 Prozent) gab der Großteil an: Wer sich nicht gut mit digitalen Geräten und Anwendungen auskennt, habe es im Alltag zunehmend schwer. Trotzdem ist die Einstellung gegenüber der Digitalisierung wohl grundsätzlich positiv: 84 Prozent sehen sie als Chance – und nur 12 Prozent als Gefahr. Beim Tempo der Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft ist die Bevölkerung laut der Umfrage gespalten: Drei von fünf geht es mit der Digitalisierung in Deutschland zu langsam. Für 23 Prozent ist das Tempo genau richtig, aber für jeden Sechsten (16 Prozent) zu schnell. Entsprechend groß ist der Wunsch nach der Förderung digitaler Kompetenzen: 86 Prozent wollen, dass Medienkompetenzen gefördert werden, sodass alle Menschen Medien sicher nutzen und Inhalte kritisch einordnen können. 65 Prozent fordern mehr Unterstützungsangebote, wie etwa Begleitpersonen, die Bürgern bei Digitalthemen helfen. 61 Prozent sind für ein größeres Angebot an kostenlosen Schulungen und Weiterbildungen. Befragt wurden 1.002 Personen in Deutschland ab 16 Jahren.