Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Nach der knappen Wahlniederlage in Baden-Württemberg hat CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel offenbar seinen Rücktritt angeboten, was jedoch von der Parteiführung abgelehnt wurde.

Wie der SWR berichtet, schlug der Landeschef am Montagabend dem CDU-Landesvorstand seinen Rückzug vor. Als Reaktion bekam er stattdessen Standing Ovations und sein Angebot wurde schließlich einhellig abgelehnt, hieß es weiter.

CDU-Generalsekretär Tobias Vogt bestätigte im SWR den Ablauf. Hagel hatte noch am Wahlabend und auch am Montag immer wieder erklärt, er trage die Verantwortung für das Wahlergebnis und damit auch für die Niederlage gegen die Grünen von Spitzenkandidat Cem Özdemir.