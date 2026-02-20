Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg Manuel Hagel hat sich zur Eröffnung des Bundesparteitags seiner Partei intensiv an der AfD abgearbeitet.

"Was die AfD will würde zu Armut, zu Massenentlassungen führen", sagte Hagel in seiner Rede in Bezug auf die Europa- und Euro-Politik. "Es wird um die Frage gehen: Wir oder die." Die CDU Baden-Württemberg werde "niemals mit der AfD kooperieren oder koalieren", versprach der Spitzenkandidat. Bereits gemeinsam mit der AfD abzustimmen, sei "schäbig" und schade dem Wirtschaftsstandort, so Hagel.

In den Umfragen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März liegt die CDU mit 29 Prozent knapp vorn. Dahinter kämpfen Grüne und AfD mit jeweils zwischen etwa 20 und 23 Prozent um den zweiten Platz.