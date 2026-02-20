Close Menu

    Hagel prophezeit "Massenentlassungen" durch AfD-Politik » Nachrichten

    News Redaktion
    Manuel Hagel am 20.02.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Manuel Hagel am 20.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg Manuel Hagel hat sich zur Eröffnung des Bundesparteitags seiner Partei intensiv an der AfD abgearbeitet.

    "Was die AfD will würde zu Armut, zu Massenentlassungen führen", sagte Hagel in seiner Rede in Bezug auf die Europa- und Euro-Politik. "Es wird um die Frage gehen: Wir oder die." Die CDU Baden-Württemberg werde "niemals mit der AfD kooperieren oder koalieren", versprach der Spitzenkandidat. Bereits gemeinsam mit der AfD abzustimmen, sei "schäbig" und schade dem Wirtschaftsstandort, so Hagel.

    In den Umfragen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März liegt die CDU mit 29 Prozent knapp vorn. Dahinter kämpfen Grüne und AfD mit jeweils zwischen etwa 20 und 23 Prozent um den zweiten Platz.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar