Close Menu

    Hagel warnt Union: "Leute nicht vor den Kopf stoßen" » Nachrichten

    News Redaktion
    Manuel Hagel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Manuel Hagel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März warnt CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel seine Partei, weiter unbedachte Debatten zu führen.

    Hagel sagte der "Rheinischen Post" (Samstag), Vorschläge wie die zur Begrenzung der Teilzeit oder der Privatisierung der Zahnarztkosten seien "völliger Quatsch". Er halte nichts davon, "durch solche unbedachten Äußerungen die Leute vor den Kopf zu stoßen", ergänzte Hagel. "Das ist kontraproduktiv, auch weil es die Bereitschaft, echte Reformen anzugehen, untergräbt."

    Der CDU-Spitzenkandidat weiter: "Wir Christdemokraten sind die Partei mit der größten Wirtschaftskompetenz, aber die Vorschläge der Mittelstandsunion oder des Wirtschaftsrates sind kein konstruktiver Beitrag." Darüber hinaus sei die Union auch "die Partei für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", sagte Hagel.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar