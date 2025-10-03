Gaza (dts Nachrichtenagentur) – Die palästinensische Gruppe Hamas hat erklärt, dass sie bereit sei, alle israelischen Gefangenen freizulassen. Sowohl lebende als auch tote könnten freigegeben werden, um Israels Krieg gegen Gaza zu beenden und einen vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gebiet zu erreichen, wie es der in Trumps Vorschlag dargelegte Austauschplan vorsehe, erklärte die Hamas in einer auf Telegram veröffentlichten Botschaft am Freitag.

„In diesem Zusammenhang bekräftigt die Bewegung ihre Bereitschaft, unverzüglich Verhandlungen über die Vermittler aufzunehmen, um die Einzelheiten dieser Vereinbarung zu erörtern“, so die Gruppe in der Botschaft weiter.

Sie erklärte sich zudem bereit, die Verwaltung des Gazastreifens an ein unabhängiges Gremium palästinensischer Technokraten zu übergeben, „der Unterstützung durch die arabische und islamische Welt“.

„Andere in Präsident Trumps Vorschlag erwähnte Fragen bezüglich der Zukunft des Gazastreifens und der legitimen Rechte des palästinensischen Volkes stehen im Zusammenhang mit einer einheitlichen nationalen Position und den einschlägigen internationalen Gesetzen und Resolutionen“, erklärte die Hamas. Sie „werden im Rahmen eines umfassenden palästinensischen nationalen Rahmens behandelt, an dem die Hamas teilnehmen und zu dem sie verantwortungsvoll beitragen wird“, hieß es.