    Hamas feiert Friedensvereinbarung als eigenen Erfolg » Nachrichten

    Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Gaza (dts Nachrichtenagentur) – Kurz nach dem Beginn der Geiselfreilassung durch die Hamas hat die Gruppierung die Friedensvereinbarung als eigenen Erfolg gefeiert.

    „Die erzielte Vereinbarung ist das Ergebnis der Standhaftigkeit unseres Volkes und der Widerstandsfähigkeit seiner Widerstandskämpfer“, heißt es in einer am Montagvormittag veröffentlichten Erklärung des militärischen Flügels der Hamas. Man bekräftige das Bekenntnis zu der erzielten Vereinbarung und den damit verbundenen Zeitplänen, „solange die Besatzungsmacht sich daran hält“.

    Israel habe „es trotz seiner überlegenen Geheimdienstinformationen und seiner überlegenen Macht nicht geschafft, seine Gefangenen durch militärischen Druck zurückzuholen“, so die Hamas. „Nun hat es kapituliert und seine Gefangenen durch einen Austausch zurückerhalten, wie es der Widerstand von Anfang an versprochen hatte.“

    Im Rahmen der Vereinbarung sollen die verbleibenden israelischen Geiseln freigelassen werden. Im Gegenzug hat sich Israel dazu verpflichtet, etwa 2.000 palästinensische Häftlinge freizulassen. In späteren Schritten ist auch eine Entwaffnung der Hamas vorgesehen, was von vielen Sicherheitsexperten als schwierigster Punkt in dem Friedensdeal angesehen wird.

