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    Hamburger Flughafen wegen Sicherheitsvorfall geräumt » Nachrichten

    News Redaktion
    Flughafen Hamburg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Flughafen Hamburg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Sicherheitsbereich des Hamburger Flughafens ist am Freitag von Bundespolizei und Sicherheitspersonal geräumt worden. Grund dafür sei ein Sicherheitsvorfall, berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Behördenangaben.

    Die "Bild" schreibt, dass ein verdächtiger Gegenstand Auslöser für den Einsatz sein soll. Eine offizielle Bestätigung dafür stand aber zunächst noch aus. Alle Menschen sollten den Flughafen verlassen - auch bereits in Flugzeugen sitzende Passagiere mussten dem Bericht zufolge wieder aussteigen.

    Starts wurden abgesagt, während Landungen vorerst noch stattfanden. Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.

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