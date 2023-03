Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Nach der Schießerei in einer Hamburger Kirche der “Zeugen Jehovas” mit mehreren Toten und Verletzten geht die Polizei von einer Amoktat aus. Ob der Täter tot ist, sei noch nicht ganz sicher, “im Moment kann man davon allerdings ausgehen”, sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei am Abend. Die Warnung für die Umgebung würden vermutlich in Kürze aufgehoben, eine Gefahr bestehe nach aktuellem Kenntnisstand nicht mehr.

Erste Notrufe gingen gegen 21:15 Uhr bei der Polizei ein. Bereitschaftspolizei war offenbar zufällig in der Nähe und betrat das dreistöckige Gebäude, wobei bereits im Erdgeschoss Tote und Verletzte aufgefunden wurden. Die Beamten hätten zudem einen weiteren Schuss aus den oberen Stockwerken gehört und dort auch eine Person tot aufgefunden – hierbei könnte es sich um den Täter handeln. Die Polizei selbst nutzte ihre Schusswaffen nicht, sagte der Polizeisprecher. Es gebe auch keine Hinweise auf einen flüchtenden Täter, auch von einer Festnahme war keine Rede. Medien berichteten von sieben Toten und zahlreichen Verletzten – die Polizei will dazu später Angaben machen.