Barcelona (dts Nachrichtenagentur) - Ferrari-Pilot Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Barcelona gewonnen und damit erstmals einen Sieg mit dem Team gefeiert. Als Zweiter fuhr in Spanien der WM-Führende George Russell (Mercedes) über die Ziellinie, Lando Norris (McLaren) komplettierte das Podium.

Das Rennen begann mit einem spannenden Start, bei dem Russell zunächst seine Führung behaupten konnte. Hamilton, der auf weichen Reifen gestartet war, blieb aber dicht hinter ihm und nutzte die Strategie seines Teams, um sich im Laufe des Rennens an die Spitze zu setzen. Der WM-Führende Kimi Antonelli (Mercedes) konnte sich im Rennverlauf auf den zweiten Rang vorkämpfen, nur um kurz vor Schluss mit einem Defekt auszuscheiden. Davon profitierte direkt sein Teamkollege Russell

Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine) und Franco Colapinto (Alpine). Liam Lawson (Racing Bulls) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Arvid Lindblad (Racing Bulls) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Audi) schied aus. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Österreich statt.