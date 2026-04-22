Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der von US-Präsident Donald Trump verlängerten Waffenruhe zwischen den USA und Iran rechnet der Außenexperte der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), auch mit weiteren Gesprächen zwischen den Kriegsparteien.

"Ich rechne in nächster Zeit mit einer Fortsetzung der Verhandlungen", sagte Hardt der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Die Verlängerung der Waffenruhe sei dafür eine notwendige Voraussetzung. "Solange Verhandlungen laufen, sollten die Waffen schweigen."

Zugleich sagte der CDU-Politiker: "Die Herrscher in Teheran sollten ihr Blatt aber nicht überreizen." Der Iran sei weiterhin fragil, "sowohl politisch als auch militärisch". Und der Iran könnte - ebenso wie die USA und Israel - wesentliche positive Verhandlungsergebnisse erzielen, die durch eine Fortsetzung der Kampfhandlungen nicht zu erreichen seien, sagte Hardt.