Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), bezeichnet die freie Passage durch die Straße von Hormus als strategisch wichtig für Deutschland und die Weltwirtschaft.

Hardt sagte der "Rheinischen Post": "Energiesicherheit und sinkende Weltmarktpreise sind in unserem Interesse." Das sei schützenswert, "gegebenenfalls gemeinsam mit unseren Partnern auch mit militärischen Mitteln". Die deutsche Fähigkeit zur Minenabwehr werde "im Verbund mit anderen Nationen und im Einklang mit dem Völkerrecht und dem Grundgesetz vielleicht gebraucht, um möglicherweise vorhandene Minen zu räumen". Die Sicherung des Friedens in der Region sei ebenso im deutschen und europäischen Interesse.

Zugleich warnte Hardt mit Blick auf die jüngsten Vereinbarungen zwischen den USA und dem Iran vor übertriebenen Erwartungen. Die Verständigung sei bislang "noch recht vage" und müsse sich erst bewähren. "In den nächsten Tagen und Wochen werden wir klarer sehen, wie die Lage sich entwickelt."