Haßelmann kritisiert mögliche Verteuerung des Deutschlandtickets

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann ist gegen eine mögliche Preiserhöhung des Deutschlandtickets auf 62 oder 64 Euro.

Die Erhöhung „schadet dem Ticket“, sagte Haßelmann den Sendern RTL und ntv. „Weil diejenigen, die dieses Ticket in Anspruch nehmen, und das sind immer mehr Menschen – über 13 Millionen, die brauchen eine Verlässlichkeit in ihrem Alltag dafür, dass wir ein preisgünstiges Ticket anbieten.“

Die Grünen-Politikerin fordert stattdessen eine Preissenkung für das aktuell 58 Euro teure Ticket. „Ein 49-Euro-Deutschlandticket, das ist eine Erfolgsgeschichte, die sollten wir fortschreiben und eine Lösung dafür finden zwischen Bund und Ländern“, so Haßelmann.