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    Haus in Görlitz eingestürzt - Suche nach drei Vermissten » Nachrichten

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    Polizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Polizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Görlitz (dts Nachrichtenagentur) - Im sächsischen Görlitz ist am Montagnachmittag ein Mehrfamilienhaus eingestürzt. Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass derzeit nach drei Vermissten gesucht werde. Die Ermittlungen zur Ursache gingen weiter, während die Rettungs- und Suchmaßnahmen nach den vermissten Personen fortgesetzt wurden.

    Bei den Vermissten handelt es sich nach aktuellem Stand um zwei Frauen im Alter von 25 und 26 Jahren mit rumänischer Nationalität sowie einen 47-jährigen Mann mit deutscher und bulgarischer Nationalität.

    Im gesamten Stadtgebiet von Görlitz ist bis auf Weiteres mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Reisenden in Richtung Polen werden Ausweichstrecken über Radmeritz, Hagenwerder sowie Ludwigsdorf empfohlen.

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