Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Hauspreise in der EU sind zuletzt erneut deutlich gestiegen. In der Eurozone kletterten sie im vierten Quartal 2025 um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. In der gesamten EU betrug der Anstieg 5,5 Prozent. Im dritten Quartal 2025 hatten die Hauspreise in der Eurozone ebenfalls um 5,1 Prozent und in der EU um 5,4 Prozent zugelegt.

Im Vergleich zum dritten Quartal 2025 stiegen die Hauspreise im vierten Quartal um 0,6 Prozent in der Eurozone und um 0,8 Prozent in der EU. Unter den EU-Mitgliedstaaten, für die Daten vorgelegt wurden, verzeichnete Finnland als einziges Land einen jährlichen Rückgang der Hauspreise um 3,1 Prozent. Die höchsten jährlichen Zuwächse wurden in Ungarn mit 21,2 Prozent, Portugal mit 18,9 Prozent und Kroatien mit 16,1 Prozent registriert.

Im Vergleich zum vorherigen Quartal sanken die Preise in drei Mitgliedstaaten, blieben in einem stabil und stiegen in 22 Mitgliedstaaten. Die Rückgänge wurden in Frankreich mit 0,7 Prozent, Finnland mit 0,5 Prozent und Estland mit 0,3 Prozent verzeichnet. Die höchsten quartalsweisen Anstiege gab es in Slowenien mit 5,1 Prozent, Ungarn mit 4,2 Prozent und Portugal mit 4,0 Prozent.