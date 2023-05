Sandhausen (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FC Heidenheim spielt in der kommenden Saison erstmals in der Geschichte des Vereins in der 1. Fußball-Bundesliga. Am letzten Spieltag der 2. Liga reichte ein später 3:2-Sieg bei Jahn Regensburg für den Aufstieg. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.