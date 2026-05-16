Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Heidenheim und St. Pauli steigen aus der Bundesliga ab, der Vfl Wolfsburg hat sich an 34. und damit letzten Spieltag in die Relegation gerettet.

Heidenheim verlor beim FSV Mainz mit 0:2 und beendet die Saison damit als Vorletzter, St. Pauli verlor gegen Wolfsburg 1:3, was die Hamburger als Tabellenletzter ebenfalls eine Etage tiefer schickt, Wolfsburg landet dagegen auf Rang 16 und muss den Ligaverbleib gegen einen Zweitligisten verteidigen, ob dieser Elversberg, Hannover 96 oder Paderborn heißt, klärt sich am Sonntag.

An der Tabellenspitze der Bundesliga stehen die Bayern bereits seit Mitte April als Meister fest, am Samstag feierten sie nochmal ein Schützenfest mit einem 5:1 gegen den 1. FC Köln, der damit nun auf Rang 14 landet.

Die weiteren Ergebnisse vom letzten Spieltag: Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:2, Freiburg - Leipzig 4:1, Frankfurt - Stuttgart 2:2, Union Berlin - FC Augsburg 4:0, Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim 4:0 und Bayer Leverkusen - Hamburger SV 1:1.

Die Abschlusstabelle:

1 FC Bayern München

2 Borussia Dortmund

3 RB Leipzig

4 VfB Stuttgart

5 TSG 1899 Hoffenheim

6 Bayer Leverkusen

7 SC Freiburg

8 Eintracht Frankfurt

9 FC Augsburg

10 Mainz 05

11 Union Berlin

12 Borussia Mönchengladbach

13 Hamburger SV

14 1. FC Köln

15 Werder Bremen

16 VfL Wolfsburg

17 FC Heidenheim

18 St. Pauli.