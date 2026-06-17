München (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) spricht sich gegen Vorbereitungen auf einen möglichen AfD-Wahlerfolg bei den kommenden Landtagswahlen aus. Stattdessen müsse die Zeit genutzt werden, einen engagierten Wahlkampf zu führen, sagte er dem Fernsehsender "Welt".

"Es ist der volle Einsatz vor allen Dingen von CDU und CSU gefordert, um alles dafür zu tun, dass es eben zu keinem Wahlerfolg der AfD kommt. Das wäre höchst gefährlich für unser ganzes Land. Darüber müssen wir reden." Aber jetzt nicht "theoretische Diskussionen" führen, was wäre, wenn, sondern alles dafür tun, dass die AfD nicht an die Macht komme, denn das wäre schlimm für das Land, so Herrmann weiter.

Man sei in der Lage, wie auch immer diese Wahlen ausgehen, darauf vernünftig zu reagieren. "Es wäre das völlig falsche Signal, wenn wir uns jetzt vor allen Dingen mit einer solchen Frage, was wäre, wenn die AfD erfolgreich wäre, beschäftigen würden. Wir müssen, das ist unser Auftrag als engagierte Demokraten, alles dafür tun, dass eben genau eine solche Partei nicht an die Macht kommt."