Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesligist Hertha BSC spielt in der kommenden Saison in der 2. Liga. Der Abstieg ist unabwendbar, nachdem die „Alte Dame“ am vorletzten Spieltag gegen Bochum nicht über ein 1:1 hinausgekommen ist. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.