Close Menu

    Hessen regt Kürzung des deutschen UN-Beitrags an » Nachrichten

    News Redaktion
    Vereinte Nationen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Vereinte Nationen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Niederlage Deutschlands bei der Bewerbung um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat regt die hessische Landesregierung eine Kürzung der deutschen UN-Unterstützung an.

    "Damit sitzt eine der größten Volkswirtschaften der Erde nicht mit am Tisch, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden", sagte Hessens Minister für Internationales, Manfred Pentz (CDU), der "Bild". Zudem sei man einer der größten Geldgeber der Vereinten Nationen. Wenn Deutschland künftig dort nicht den Einfluss habe, der ihm zustehe, stelle sich die Frage, warum es dann weiterhin so viel Geld in die UN investieren solle, so Pentz weiter.

    Deutschland war 2024 mit rund 4,4 Milliarden Euro der zweitgrößte Geldgeber der UN.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar