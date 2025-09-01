Hincapie wechselt auf Leihbasis von Leverkusen zu Arsenal

London (dts Nachrichtenagentur) – Piero Hincapie verlässt Bayer 04 Leverkusen und wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Arsenal.

Der Premier-League-Klub verpflichtet den 23-jährigen Ecuadorianer zunächst auf Leihbasis für ein Jahr bis zum Ende der laufenden Saison, teilte der Bundesligist am Montagabend mit. Anschließend greife für den aktuellen englischen Vizemeister unter bestimmten Bedingungen eine Kaufpflicht für den Verteidiger.

„Piero Hincapie ist ein Paradebeispiel für unser Konzept, junge Spieler mit hervorragendem Talent zu Profis zu entwickeln, mit denen wir selbst unsere Ziele erreichen, und sie gleichzeitig auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene in der absoluten Weltspitze zu etablieren“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. „Diesen Weg sind wir auch mit Piero erfolgreich gegangen, der sich nun in einem anderen Umfeld neu beweisen möchte. Angesichts einer außergewöhnlich guten gemeinsamen Zeit in Leverkusen wünschen wir ihm schweren Herzens alles Gute dafür.“

„Die Zeit bei Bayer 04 hat mir vieles gegeben, nicht nur als Fußballer. Ich bin in Leverkusen selbstbewusst und erwachsen geworden, hier habe ich gelernt, was alles mit harter Arbeit und mit Identifikation möglich ist“, ließ sich Hincapie zitieren. „Ich werde die Unterstützung aller Mitarbeiter und der Fans von Bayer 04 niemals vergessen und drücke dem Verein die Daumen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft.“