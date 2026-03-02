Jerusalem/Beirut (dts Nachrichtenagentur) - Als Reaktion auf die Tötung des obersten Führers des Irans, Ali Khamenei, hat die libanesische Hisbollah-Miliz in der Nacht zu Montag einen Raketenangriff auf Israel durchgeführt. Die Angriffe seien eine Vergeltung für die Tötung Khameneis und für "wiederholte israelische Aggressionen", teilte die mit dem Iran verbündete Miliz mit. Verletzte oder Schäden wurden in Israel nicht gemeldet.

Die israelischen Streitkräfte reagierten umgehend auf den ersten Raketenangriff der Hisbollah seit November 2024 und bombardierten Stellungen der Miliz im gesamten Libanon. Einwohner in mindestens 50 Ortschaften im Libanon wurden zur Flucht aufgerufen. Sie sollten sich mindestens einen Kilometer entfernen, teilte das israelische Militär mit.

Unterdessen setzte der Iran seine Vergeltungsschläge in der gesamten Region fort. In der Nacht schlug auch eine unbemannte iranische Drohne auf einer britischen Militärbasis auf Zypern ein. Zuvor hatten Großbritannien, Deutschland und Frankreich erklärt, "militärische Defensivmaßnahmen" gegen den Iran nicht auszuschließen.