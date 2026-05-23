München (dts Nachrichtenagentur) - Uli Hoeneß legt sich bei der Frage einer Vertragsverlängerung von Sportvorstand Max Eberl beim FC Bayern nicht eindeutig fest.

Gegenüber dem "Spiegel" sprach der Ehrenpräsident von einer Tendenz "60 zu 40 für eine Verlängerung", fügte aber hinzu: "Da sind noch Zweifel." In die Gründe wolle er öffentlich nicht einsteigen: "Ich möchte jetzt nicht in Details gehen, das überlasse ich dann unserer Diskussion im Aufsichtsrat."

Zugleich sagte Hoeneß, Eberl sei "ein Manager, der hier einen großen Anteil an unserem Erfolg dieser Saison hat". Der Vertrag des Sportvorstands läuft noch bis 2027, über eine mögliche Verlängerung könne frühestens ab 1. Juli verhandelt werden, "weil Vorstände erst ein Jahr vorher verhandelt beziehungsweise verlängern können". In der Aufsichtsratssitzung im August müsse dann entschieden werden, "ob Max Eberl der Manager ist, der den FC Bayern in die Zukunft führen soll", so der Ehrenpräsident des FC Bayern.