Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Uli Hoeneß sieht die SPD als Hauptschuldige an der aktuellen Krise der Bundesregierung.

Bundeskanzler Friedrich Merz habe "leider mit der SPD einen Partner, der nicht begreift, dass es ihre letzte Patrone im Gewehr ist", sagte Hoeneß dem "Spiegel". "Wenn die Linken in dieser Partei nicht begreifen, dass sie in der Regierung sind, um Deutschland voranzubringen, und nicht, um ihre Ideologie hier jedes Mal durchzusetzen, dann wird das nichts."

Vizekanzler und SPD-Co-Chef Lars Klingbeil, so Hoeneß, habe mehr Probleme, in seiner eigenen Partei Dinge durchzusetzen, als mit der CDU Lösungen zu finden. Kritik äußerte er vor allem an Klingbeils Co-Vorsitzender Bärbel Bas. "Frau Bas ist ja nicht gerade hilfreich."

Hoeneß weiter: "Wenn diese Regierung durchfällt, dann haben wir die AfD, egal wo in diesem Land, in der Regierung mit. Und das wäre doch die größte Katastrophe."