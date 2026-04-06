New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Ostermontag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.669 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.610 Punkten 0,4 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.190 Punkten 0,6 Prozent im Plus.

Grund für die positive Stimmungslage an der Wall Street dürften die jüngsten Berichte über indirekte Verhandlungen zwischen den USA und Teheran im Iran-Krieg und Initiativen für eine Kampfpause sein.

Allerdings wurden diese von beiden Seiten bislang zurückgewiesen und US-Präsident Donald Trump drohte zuletzt mit massiven Angriffen auf die iranische Infrastruktur ab Mittwoch. Dementsprechend könnte der Optimismus der Anleger auf tönernen Füßen stehen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1544 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8663 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.655 US-Dollar gezahlt (-0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,65 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 109,60 US-Dollar, das waren 53 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.