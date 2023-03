Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Grünen-Politiker Anton Hofreiter hat vor einer Blockade erster Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine gewarnt. “Deutschland sollte der Lieferung polnischer und tschechischer Kampfjets nicht im Wege stehen”, sagte Hofreiter dem Nachrichtenportal T-Online am Donnerstag. “Deutsche Eurofighter und Tornados kommen allerdings nicht in Betracht.”

Hofreiter forderte stattdessen: “Wir sollten uns vielmehr darauf konzentrieren, dass die zugesagten Waffensysteme schnell geliefert werden, die Stückzahl erhöht und zusätzliche Munition zur Verfügung gestellt wird.” Erst wenn Putin erkenne, dass er diesen Krieg nicht gewinne, werde er zu ernsthaften Verhandlungen bereit sein, so der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag.