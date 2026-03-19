Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne) hat scharfe Kritik am Bundeskanzler geübt.

"Ich weiß nicht, ob der Kanzler schlecht vorbereitet ist. Ich halte es einfach für Unsinn, was er da erzählt", sagte Hofreiter den Sendern RTL und ntv über die Aussage von Friedrich Merz, beim heute beginnenden EU-Gipfel stehe Europas Wettbewerbsfähigkeit im Fokus. "Es wird offensichtlich um andere Dinge hauptsächlich gehen. Die Punkte zum sogenannten Bürokratieabbau sind bereits eigentlich alle geeinigt und müssen nur noch unterschrieben werden."

Die Staats- und Regierungschefs der EU seien nicht "so irre", sich in den Zeiten des Krieges von Russland gegen die Ukraine und in den Zeiten des Krieges der USA und Israel gegen den Iran vor allem mit Bürokratieabbau zu beschäftigen. Hofreiter: "Nichts gegen Bürokratieabbau, aber die haben heute deutlich wichtigere Dinge zu tun."