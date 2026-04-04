Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts hoher Spritpreise werden im politischen Berlin die Rufe nach einem Tempolimit lauter. "Ein Tempolimit ist längst überfällig und muss jetzt kommen", sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).

Die Bürger müssten entlastet werden. "Aber wir werden auch Energie sparen müssen", sagte sie. "Deutschland steht vor einer der schwersten Energiekrisen seit Jahrzehnten und die Bundesregierung tut fast gar nichts."

Auch aus der Linksfraktion kommt die Forderung nach einem Tempolimit: Agnes Conrad, Sprecherin für nachhaltige Automobilpolitik, sagte der Zeitung, die Linke fordere ein generelles Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen. "Dass auf deutschen Autobahnen weiter unbegrenzt gerast werden darf, ist aus der Zeit gefallen", so Conrad. "Weniger Tempo senkt das Unfallrisiko, spart Sprit und schützt das Klima."

Im März hatte bereits die Internationale Energieagentur zehn Maßnahmen vorgeschlagen, um die Auswirkungen von Ölschocks auf Haushalte und Unternehmen zu reduzieren. Die IEA schlägt unter anderem mehr Home-Office, niedrigere Geschwindigkeitslimits, eine Förderung des ÖPNVs und von Carsharing sowie weniger Geschäftsflugverkehr vor.