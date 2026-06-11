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    Holetschek sieht ersatzloses Auslaufen des Tankrabatts kritisch » Nachrichten

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    Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    München (dts Nachrichtenagentur) - Der CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, sieht das ersatzlose Auslaufen des Tankrabatts kritisch. Er warnt davor, nicht zu handeln, wenn die Preise zum 1. Juli wieder in die Höhe schnellen.

    Dem TV-Sender "Welt" sagte Holetschek am Donnerstag: "Ich glaube, wir müssen aufpassen, die Zapfsäule ist in der Osterzeit so ein bisschen zum Fanal geworden für die Handlungsunfähigkeit des Staates." Man müsse jetzt schon draufschauen und dürfe dann nicht einfach nur zuschauen. Wenn dort wieder etwas passiere, müsse man gerüstet sein, dass man auch weiter eingreifen könne.

    Dabei könne man über gezielte Zuschüsse für diejenigen nachdenken, die nicht so viel haben. "Ich finde, da darf es jetzt keine rote Linie geben, sondern wir müssen jetzt sehen, was kommt, und dann muss gehandelt werden, weil das ein wichtiges Thema ist", sagte Holetschek.

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