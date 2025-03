Hoppermann soll Klöckner als CDU-Bundesschatzmeisterin folgen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Hamburger Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann soll neue Bundesschatzmeisterin der CDU werden. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Politico am Montag unter Berufung auf Parteikreise.

Hoppermann tritt demnach die Nachfolge von Julia Klöckner an, die am Dienstag für das Amt der Bundestagspräsidentin kandidiert und angekündigt hatte, ihren bisherigen Posten in der Partei niederzulegen.

Die Hamburgerin Hoppermann ist seit 2021 im Bundestag und gehört dem CDU-Bundesvorstand an. 2021 hatte sie Norbert Röttgen bei dessen Kandidatur für den Parteivorsitz unterstützt – und hätte im Fall seiner Wahl Generalsekretärin werden sollen. Hoppermann soll Klöckners Aufgaben als Schatzmeisterin den Angaben zufolge zunächst kommissarisch übernehmen.