Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat das geplante Gebäudetyp-E-Gesetz zur Senkung von Baukosten noch für dieses Jahr angekündigt. "Den werden wir dieses Jahr noch schaffen", sagte Hubertz den Sendern RTL und ntv am Donnerstag.

Ziel sei es, schneller und günstiger zu bauen. "Wir müssen runter von diesen Standards. Nicht jeder Klimbim ist benötigt." Das Gesetz solle ein zentraler Hebel sein, "wie Wohnen wieder bezahlbar wird".

Einen genauen Zeitpunkt nannte Hubertz nicht, verwies aber auf das laufende Verfahren. "Wichtig ist: Das Gesetz muss gut sein", sagte sie mit Blick auf Abstimmungen mit Verbänden und Experten. "So schnell wie möglich - und wir zielen natürlich nicht auf Weihnachten."

Zugleich erklärte sie, dass schnellere Verfahren Kosten senken könnten. "Wenn man schneller bauen kann, spart man auch jede Menge Geld", sagte die SPD-Politikerin.