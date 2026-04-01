Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wer leerstehende Büros zu Wohnungen umbaut, soll dafür künftig eine staatliche Förderung erhalten können. Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat ein entsprechendes Förderprogramm mit dem Titel "Gewerbe zu Wohnen" auf den Weg gebracht, berichtet die "Bild" (Mittwochausgabe).

Die Regierung soll dafür 300 Millionen Euro aus dem Sondervermögen bereitstellen. Der Zuschuss muss nicht zurückgezahlt werden. Die Details sollen am Donnerstag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden.

Das Programm soll im Sommer starten. Ab dem 1. Juli sollen Investoren das Geld beantragen können - allerdings nur vor Baubeginn. Pro Wohnung gibt es bis zu 30.000 Euro Zuschuss. Die Gesamtförderung pro Unternehmen wird bei 300.000 Euro gedeckelt.

Gefördert werden soll der Umbau von "zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht zu Wohnzwecken genutzten beheizten Gebäuden oder nicht zu Wohnzwecken genutzten beheizten Teilen von Gebäuden zu Wohnraum", heißt es aus dem Ministerium. Dabei muss mindestens eine neue Wohnung entstehen. Die Förderung zielt außerdem auf klimagerechte Sanierung ab.

"Leerstand in Zeiten von Wohnraummangel ist ein absolutes No-Go", sagte Hubertz der Zeitung. "Indem wir leerstehende Gewerbeimmobilien zu neuem Leben erwecken, schaffen wir nicht nur Wohnraum. Wir stärken auch die Attraktivität unserer Innenstädte und damit die Lebensqualität der Menschen."