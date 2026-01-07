Close Menu

    Hubig fordert harte Maßnahmen nach Brandanschlag in Berlin » Nachrichten

    News Redaktion
    Stefanie Hubig (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Stefanie Hubig (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat konsequente Ermittlungen nach dem Brandanschlag auf Stromleitungen in Berlin angekündigt.

    "Nach den aktuellen Erkenntnissen spricht viel dafür, dass der Brandanschlag in Berlin-Lichterfelde einen terroristischen Hintergrund hatte", sagte Hubig der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "Deshalb ist es konsequent, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen hat."

    "Der Brandanschlag hatte und hat gravierende Folgen für viele zehntausende Menschen", so Hubig. Deshalb müsse und werde der Rechtsstaat mit der gebotenen Entschlossenheit sämtliche zulässigen Mittel einsetzen, um die Täter zu ermitteln und zur Verantwortung zu ziehen, sagte die Bundesjustizministerin.

    Avatar-Foto

