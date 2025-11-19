Close Menu

    Hubig zuversichtlich: Rentenstreit noch vor Weihnachten geklärt » Nachrichten

    News Redaktion
    Stefanie Hubig am 14.11.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Stefanie Hubig am 14.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) geht davon aus, dass der Rentenstreit der Bundesregierung, wie vom Bundeskanzler in Aussicht gestellt, bis zur Weihnachtspause abgeräumt wird.

    "Wenn der Bundeskanzler das verspricht, dann bin ich guter Hoffnung, dass das auch klappt", sagte Hubig den Sendern RTL und ntv. "Alle arbeiten im Hintergrund daran, dass es eine Lösung gibt. Das sind die drängenden Fragen."

    "Dass die Jungen da manchmal andere Ansichten haben als die Älteren und dass es unterschiedliche Perspektiven auf das Thema gibt, das ist völlig klar", so die SPD-Politikerin weiter. "Wichtig ist am Ende, dass wir eine Lösung finden. Und davon bin ich überzeugt, dass das gelingen wird."

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar