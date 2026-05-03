Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem US-Präsident Donald Trump die Erhebung neuer Strafzölle für die Europäische Union angekündigt hat, warnt das Münchener Ifo-Institut vor einem rückläufigen Wirtschaftswachstum in Deutschland im laufenden Jahr, sollte die EU ihrerseits mit Zöllen für US-Produkte reagieren.

"Falls daraus ein neuer Handelskrieg wird, droht Deutschland 2026 eine Rezession, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest der "Bild am Sonntag".

Die USA wollen laut Trump den Zoll auf Auto- und Lastwagenimporte aus der Europäischen Union in die USA von 15 auf 25 Prozent erhöhen. Der neue Satz soll ab kommender Woche gelten. Fuest sagte, die Zollerhöhungen träfen die deutsche Autoindustrie in einer ohnehin schwierigen Lage. Professor Jens Südekum, Berater im Bundesfinanzministerium, riet Brüssel für den Fall des Eintretens zu "angemessenen Gegenmaßnahmen". Die EU solle zunächst abwarten, ob die erhöhten Zölle wirklich erhoben werden.