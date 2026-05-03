Close Menu

    Ifo-Präsident warnt vor Rezession durch US-Strafzölle » Nachrichten

    News Redaktion
    Industrieanlagen in den USA (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Industrieanlagen in den USA (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem US-Präsident Donald Trump die Erhebung neuer Strafzölle für die Europäische Union angekündigt hat, warnt das Münchener Ifo-Institut vor einem rückläufigen Wirtschaftswachstum in Deutschland im laufenden Jahr, sollte die EU ihrerseits mit Zöllen für US-Produkte reagieren.

    "Falls daraus ein neuer Handelskrieg wird, droht Deutschland 2026 eine Rezession, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest der "Bild am Sonntag".

    Die USA wollen laut Trump den Zoll auf Auto- und Lastwagenimporte aus der Europäischen Union in die USA von 15 auf 25 Prozent erhöhen. Der neue Satz soll ab kommender Woche gelten. Fuest sagte, die Zollerhöhungen träfen die deutsche Autoindustrie in einer ohnehin schwierigen Lage. Professor Jens Südekum, Berater im Bundesfinanzministerium, riet Brüssel für den Fall des Eintretens zu "angemessenen Gegenmaßnahmen". Die EU solle zunächst abwarten, ob die erhöhten Zölle wirklich erhoben werden.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar