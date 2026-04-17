München (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung im Wohnungsbau hat sich im März wieder verschlechtert.

Das entsprechende Ifo-Geschäftsklima sank von -17,7 auf -19,5 Punkte. Dies war auf merklich pessimistischere Erwartungen zurückzuführen. Die aktuelle Lage wurde hingegen etwas besser beurteilt.

"Die Sorge vor wieder steigenden Zinsen belastet die Erwartungen im Wohnungsbau", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Höhere Finanzierungskosten würden die Ambitionen vieler Haushalte beim Hausbau wieder dämpfen."

Im operativen Geschäft zeigen sich hingegen erste Lichtblicke: Die Auftragslage entspannt sich langsam. Der Anteil der Unternehmen, die über zu wenig Aufträge berichten, ging deutlich zurück - auf 43,4 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Juli 2023. Grund dafür ist ein Anstieg der Baugenehmigungen in jüngster Zeit. Auch die Stornierungen nahmen ab und lagen zuletzt bei 10,8 Prozent. "Die Auftragslage verbessert sich langsam, aber die Unsicherheit bleibt hoch", so Wohlrabe.