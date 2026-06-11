Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, hat nach dem Sozialpartnerdialog im Kanzleramt die Bedeutung eines fortgesetzten Austauschs zwischen Politik, Gewerkschaften und Arbeitgebern betont. Der Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU, Wolfgang Steiger, bewertete das Ergebnis des Treffens hingegen kritisch.

"Der gestrige Sozialpartnerdialog zeigt: Wir müssen im Gespräch bleiben, auch wenn es beizeiten herausfordernd ist", sagte Benner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es sei gut, dass man sich auf weitere Gespräche und eine zügige Weiterbearbeitung verständigt habe. Zugleich kündigte sie an, dass die kommenden Beratungen nicht konfliktfrei verlaufen dürften. Ziel der Gewerkschaften sei es, die Realität der Betriebe und Beschäftigten in die politische Entscheidungsfindung einzubringen. Reformen seien notwendig, müssten jedoch "gerecht und durchdacht" ausgestaltet sein. "Wir wissen, es braucht Veränderung, wir sind lösungsorientiert. Aber es muss gerecht und durchdacht sein. Anders geht es nicht."

Steiger forderte von der Bundesregierung zügige Entscheidungen im Koalitionsausschuss ein. "Das Ergebnispapier beschreibt Selbstverständlichkeiten", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Umso dringender müsse die Regierung nun beim Koalitionsausschuss am 1. Juli liefern. Zugleich äußerte er Zweifel an der Rolle der Gewerkschaften im weiteren Prozess: Es werde sich zeigen, "ob die jetzige Ankündigung der Gewerkschaftsvertreter, den ‚Reformprozess konstruktiv zu begleiten`, mehr ist als ein hohles Lippenbekenntnis."