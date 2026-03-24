Gütersloh (dts Nachrichtenagentur) - Immer mehr Personen ohne Abitur absolvieren erfolgreich ein Studium. Im Jahr 2024 überschritt die Zahl der Absolventen ohne Abitur erstmals die Marke von 10.000, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) am Dienstag mitteilte. Insgesamt haben seit 2009 über 104.000 beruflich Qualifizierte einen Hochschulabschluss erworben.

Aktuell sind etwa 70.000 Studierende ohne Hochschul- und Fachhochschulreife an deutschen Hochschulen eingeschrieben, was einem Anteil von 2,4 Prozent entspricht. Die Zahl der beruflich qualifizierten Erstsemester stieg zuletzt leicht auf rund 13.000 Personen, was einem Anteil von 2,7 Prozent an allen Studienanfängern entspricht. Besonders viele dieser Studierenden sind an Hochschulen in Bremen, Thüringen und Hamburg eingeschrieben. Die Fernuniversität Hagen ist bei Studienanfängern ohne Abitur besonders beliebt.

Die Studienfächer Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Ingenieurwissenschaften sind bei diesen Studenten besonders gefragt. Auch im Bereich Gesundheit und Pflege gibt es eine starke Nachfrage von Studieninteressierten ohne Abitur.