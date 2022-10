Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem starken Anstieg der Verbraucherpreise nimmt auch die Zahl der Ladendiebstähle in Sachsen-Anhalt zu. Das Landeskriminalamt (LKA) verzeichnete eine ungewöhnliche Steigerung, nachdem in den vergangenen Jahren weniger Fälle gemeldet wurden. Knapp 5.800 Ladendiebstähle gab es bis zu diesem August, im Vorjahreszeitraum waren es rund 4.500. Das ist ein Anstieg um 30 Prozent, berichtet die “Mitteldeutsche Zeitung” (Mittwochsausgabe).

“Es liegt nahe, diese Steigerung in Zusammenhang mit der gegenwärtigen Situation zu sehen”, sagte Michael Klocke, Sprecher des LKA, der Zeitung. “Die Inflation führt zu extremen Teuerungen für Waren.” Auch der Handelsverband Sachsen-Anhalt bestätigte, dass in den Geschäften immer mehr gestohlen wird. “Ich habe in den vergangenen 20 Jahren so einen Zuwachs noch nicht erlebt”, sagte Präsidentin Kati Sommer dem Blatt. “In Sachsen-Anhalt sehen wir momentan bei Hausfrauen oder Rentnern eine Zunahme. Mit ihrem Geldbeutel müssen sie kalkulieren, und da verschwindet dann schon mal die ein oder andere Wurst oder das eine oder andere Brot in einer Extratasche.” Bei etwa 40 Prozent der gestohlenen Waren handelt es sich laut Handelsverband um Produkte aus den Bereichen Kosmetik, Tabak, hochwertige Markenbekleidung, Elektroartikel sowie alkoholische Getränke.