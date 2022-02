Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Eine Zulassung von Corona-Impfstoffen für Kinder unter fünf Jahren wird in Deutschland voraussichtlich noch mehrere Monaten dauern. „Das Unternehmen Pfizer hat mitgeteilt, dass sie Ergebnisse der klinischen Studien an der Altersgruppe 6 Monate bis 5 Jahren bis April 2022 erwarten“, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). Eine Notfallzulassung in den USA für Kinder unter 5 Jahren sei nach hiesiger Kenntnis dort noch nicht beantragt worden.

Auch für die EU bleibe die Einreichung entsprechender Daten zunächst abzuwarten, so der Sprecher. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüfe allerdings Anträge auf Zulassung bzw. Zulassungserweiterungen von Covid-19-Impfstoffen in einem beschleunigten Verfahren, ergänzte der Sprecher.