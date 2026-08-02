Jakarta (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem Brand an Bord einer indonesischen Fähre sind am Sonntag nach Behördenangaben fünf Menschen ums Leben gekommen. 41 weitere Passagiere gelten als vermisst, wie die nationale Such- und Rettungsagentur mitteilte.

Das Schiff befand sich mit mindestens 250 Menschen an Bord auf dem Wasser, als das Feuer ausbrach. Der Kapitän meldete den Brand vor der Insel Madura. Die Fähre war von Surabaya, der zweitgrößten Stadt des Landes in Ost-Java, in Richtung Makassar in Süd-Sulawesi unterwegs.

Die Rettungskräfte veröffentlichten ein Video mit dem Hinweis, dass die Rettungsleitstelle in Surabaya gegen 08:30 Uhr Ortszeit (03:30 Uhr deutscher Zeit) über den Brand des Passagierschiffs KMP Mutiara Sentosa 2 informiert wurde. Nach Angaben der Reederei soll das Feuer zwischen 6 und 7 Uhr Ortszeit ausgebrochen sein.

Später bestätigte die Behörde, dass die Fähre nahezu vollständig in Flammen stand. Die Passagiere hätten sich währenddessen auf der Brücke und am Bug des Schiffes festgehalten und auf Rettung gewartet. Über 200 Personen sollen gerettet worden sein.

Es ist unklar, wie das Feuer auf der Fähre ausbrach. Schiffsunglücke sind in Indonesien, das stark auf Boote angewiesen ist und aus über 17.500 Inseln besteht, keine Seltenheit.