Jakarta (dts Nachrichtenagentur) - Ein indonesischer Blauhelm-Soldat ist im Libanon durch ein Projektil getötet worden. Das teilte das indonesische Außenministerium mit.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in der Nähe der Stadt Adchit al-Qusayr, als ein Projektil in der Nähe einer UN-Position explodierte. Drei weitere indonesische Soldaten wurden verletzt.

Die UN-Mission Unifil erklärte, dass die Herkunft des Projektils unbekannt sei und eine Untersuchung eingeleitet wurde, um die Umstände des Vorfalls zu klären. Indonesien verurteilte den Angriff scharf und forderte Aufklärung. Die Sicherheit der UN-Friedenstruppen müsse jederzeit gewährleistet sein.