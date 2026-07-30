Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland hat im Juli kräftig zugelegt. Das zeigen Daten aus den Bundesländern, die am Donnerstagmorgen bereits veröffentlicht wurden. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht seine Schätzung für die bundesweite Inflationsrate erst am frühen Nachmittag.

Doch es ist klar, dass diese deutlich höher ausfallen wird als im Juni, denn in allen Bundesländern, die schon Zahlen veröffentlicht haben, geht es deutlich nach oben. So stieg die jährliche Inflationsrate im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW gegenüber dem Vormonat von 2,1 auf 2,7 Prozent, in Bayern von 2,5 auf 2,8, in Baden-Württemberg von 2,1 auf 2,5 und in Niedersachsen von 2,5 auf 2,7 Prozent.

Ein wichtiger Grund dürfte die Rücknahme des Tankrabatts gewesen sein, dadurch stiegen beispielsweise in NRW die Preise für Diesel um 20,0 Prozent und Benzin um 15,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das Statistische Landesamt NRW machte aber auch darauf aufmerksam, dass Sonderangebote im Bekleidungseinzelhandel im Juli einen gewissen Einfluss hatten. So führte der "Sale" im Vormonatsvergleich zu Preisrückgängen um die fünf Prozent - und dämpfte damit einen noch stärkeren Anstieg.

Auf Basis der bisher bekannten Daten aus den Bundesländern dürfte die bundesweite Inflationsrate, die für Juni vom Statistischen Bundesamt noch mit 2,3 Prozent berechnet worden war, auf einen Wert zwischen 2,6 und 2,8 Prozent steigen (Mittel: 2,7 Prozent).