London (dts Nachrichtenagentur) – Der Anstieg der Verbraucherpreise in Großbritannien hat sich weiter beschleunigt. Die jährliche Inflationsrate stieg im Oktober von 10,1 auf nunmehr 11,1 Prozent, teilte die britische Statistikbehörde am Mittwoch in London mit. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im zehnten Monat des Jahres um 2,0 Prozent.

Trotz der Einführung der Energiepreisgarantie der Regierung sorgten die Gas- und Strompreise den Statistikern zufolge für den größten Auftrieb bei der jährlichen Inflation. Steigende Lebensmittelpreise sorgten ebenfalls für eine große Belastung.