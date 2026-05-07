Close Menu

    Infratest: AfD in Sachsen-Anhalt baut Vorsprung vor CDU aus » Nachrichten

    News Redaktion
    Ulrich Siegmund und Sven Schulze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Ulrich Siegmund und Sven Schulze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD kommt in einer aktuellen Umfrage zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf 41 Prozent der Stimmen (+2) und baut damit ihren Vorsprung gegenüber der CDU aus. Das berichtet der "MDR" unter Berufung auf den Sachsen-Anhalt-Trend von Infratest. Die CDU, angeführt von Ministerpräsident Sven Schulze, kommt demnach auf 26 Prozent und verliert damit einen Punkt im Vergleich zur letzten Erhebung im September 2025.

    Die Linke erreicht in der Umfrage zwölf Prozent (-1), während die SPD unverändert bei sieben Prozent blieb. Die Grünen und das Bündnis Sahra Wagenknecht liegen jeweils bei vier Prozent. Auch die FDP würde den Einzug in den Landtag aktuell verfehlen.

    Bei einer hypothetischen Direktwahl des Ministerpräsidenten würde Sven Schulze knapp vor dem AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund liegen. 36 Prozent der Befragten sprachen sich für Schulze aus, während 32 Prozent Siegmund bevorzugten. Die Unzufriedenheit mit der aktuellen Landesregierung ist hoch: 62 Prozent der Befragten bewerteten deren Arbeit negativ.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar