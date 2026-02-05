Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Sonntagsfrage von Infratest für die ARD büßen CDU und CSU an Zustimmung ein, während der sozialdemokratische Koalitionspartner Boden gutmachen kann.

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union derzeit auf 26 Prozent - das sind zwei Prozentpunkte weniger als Anfang Januar. Die AfD hätte 24 Prozent in Aussicht (-1). Die SPD verbessert sich auf 15 Prozent (+2).

Die Grünen bleiben bei 12 Prozent, die Linke bei 10 Prozent, BSW und FDP bei jeweils 3 Prozent und damit unterhalb der Mandatsschwelle. Alle anderen Parteien kommen derzeit zusammen auf 7 Prozent (+1).

Das ergab die Umfrage von Infratest unter 1.319 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche. Mit der Arbeit der Bundesregierung sind aktuell 21 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden (+1); weiterhin 78 Prozent sind mit der Arbeit von Union und SPD weniger bzw. gar nicht zufrieden.