Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im März 2026 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 33,6 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Montag mitteilte, waren das 3,1 Prozent mehr als im März 2025.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im März 2026 gegenüber März 2025 um 3,8 Prozent auf 28,3 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland sank leicht um 0,4 Prozent auf 5,2 Millionen.

Im Zeitraum Januar bis März 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 86,7 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 2,5 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 2,3 Prozent unter dem bisherigen Rekordwert von 88,7 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem 1. Quartal 2025 um 2,9 Prozent auf 72,0 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 0,8 Prozent auf 14,6 Millionen.