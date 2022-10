Berlin/Bonn (dts Nachrichtenagentur) – Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, mit sofortiger Wirkung freigestellt. Ein entsprechender Medienbericht wurde am Dienstag bestätigt. Schönbohm war zuletzt wegen angeblicher Kontakte zu russischen Geheimdienstkreisen über den umstrittenen Verein “Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V.” immer stärker in die Kritik geraten.

Angestoßen hatte die Debatte die Sendung “ZDF Magazin Royale” des Satirikers Jan Böhmermann. Darin nannte er Schönbohm einen “Cyberclown”, ein Spitzname, der bereits seit Jahren für den BSI-Chef kursiert und auf eine angebliche Inkompetenz hindeuten soll.