    Innensenatorin sieht Berlin weiter in "Großschadenslage" » Nachrichten

    News Redaktion
    Senatsmitglieder bei der Pressekonferenz am 07.01.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Senatsmitglieder bei der Pressekonferenz am 07.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Auch nach der Wiederherstellung der Stromversorgung im Südwesten Berlins befindet sich die Hauptstadt weiter in einer "Großschadenslage". "Sie ist erst beendet, wenn ich das bekannt gebe", sagte die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Mittwoch. "Ich habe diese Lage ausgerufen, ich werde sie auch beenden."

    Mit Blick auf die Täter ergänzte Spranger, dass deren Vorgehen "menschenverachtend" sei. "Sie haben es in Kauf genommen, dass insbesondere ältere Menschen in Lebensgefahr geraten." Die Ermittlungen liegen mittlerweile bei der Bundesanwaltschaft. Sie stehe zudem mit dem Verfassungsschutz in Kontakt, so Spranger.

    Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bekräftigte unterdessen, dass es sich bei dem Vorfall nicht nur um einen "kleinen Brandanschlag" gehandelt habe. Sondern es sei "ein terroristischer Anschlag einer linksextremen Organisation".

