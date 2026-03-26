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    Insa: 41 Prozent der Bundesbürger zweifeln an Regierungsstabilität » Nachrichten

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    Menschenmassen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Menschenmassen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa rechnet fast jeder zweite Bundesbürger mit einem vorzeitigen Aus der Bundesregierung.

    41 Prozent erwarten, dass das schwarz-rote Bündnis nicht bis zum regulären Wahltermin im Frühjahr 2029 durchhalten wird, berichtet die "Bild" (Donnerstagausgabe). Dagegen erwarten 38 Prozent, dass die Regierung bestehen bleibt. 18 Prozent haben dazu keine Meinung.

    52 Prozent der Befragten glauben, dass die Bundesregierung in diesem Jahr (eher) die Steuern erhöhen wird. Nur 13 Prozent gehen (eher) von Steuersenkungen aus. Insa befragte für die Erhebung vom 20 bis 23. März insgesamt 1.005 Wahlberechtigte.

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